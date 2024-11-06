Резкое потепление: Санкт-Петербург накрыл густой туман

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Из-за потепления Санкт-Петербург накрыл густой туман

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

На дорогах Северной столицы упала видимость, водителей просят быть внимательнее.

В Петербурге началось потепление. После заморозков температура поднялась до плюс семи градусов. Город окутал плотный туман.

Видимость упала до 500 метров. Водителей просят быть предельно внимательными, а лучше вообще отказаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно — соблюдать дистанцию. Пешеходов — быть осторожными при переходе дорог и улиц. К выходным синоптики обещают до плюс десяти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Дагестане аварийные бригады переведены на усиленный режим работы из-за непогоды. Ветер дует со скоростью 30 метров в секунду — это значения, близкие к урагану.

В разных районах республики локальные отключения света. Повалены десятки деревьев, частично разрушены здания. Известно по меньшей мере об одном пострадавшем в результате разгула стихии.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 ноября, для всех знаков зодиака

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