Среди них — Владимир Зеленский. выразивший надежду на дальнейшую поддержку Киева Вашингтоном.

Хотя официально результаты выборов в США еще не объявлены, европейские политики уже поздравляют Дональда Трампа с победой. Первым это сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подчеркнувший, что эта победа необходима для всего мира.

Также поздравления выразил президент Сербии Александр Вучич. Позже к ним присоединились и другие европейские лидеры, включая президента Франции.

О желании поработать с будущим президентом США заявил и генсек НАТО Марк Рютте. Это любопытно в свете неоднократных заявлений Трампа о желании сократить финансирование Североатлантического альянса.

Поздравил с победой и Владимир Зеленский*, выразивший надежду на дальнейшую поддержку Киева Вашингтоном. Хотя ранее именно его Дональд Трамп обвинил в развязывании конфликта на Украине.

С поздравлениями поспешил и премьер-министр Израиля. Возвращение республиканца в Белый дом он назвал историческим.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.