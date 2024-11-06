«Достаточно жесткие заявления»: Песков прокомментировал выборы в США

Эфирная новость 224 0

Песков: выборы в США — внутреннее дело каждого

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jeremy Hogan; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Выборы президента США 2024

В Кремле не ждут от Вашингтона резкого политического разворота на международной арене.

Дальнейшее развитие отношений между Россией и США во многом будет зависеть от новой администрации Белого дома. Об этом сегодня сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уточнив, что в Кремле следят за итогами выборов американского лидера, однако не спешат строить какие-либо прогнозы. И тем более не ждут от Вашингтона резкого политического разворота на международной арене.

«Давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства. Вы знаете, что в ходе предвыборной кампании, хотя были достаточно жесткие заявления господина Трампа, но это объясняется, конечно, предвыборной гонкой, но и были заявления, в которых речь шла о его мирных устремлениях на международной арене. Это заявление достаточно важное, но теперь уже после победы… иногда заявления приобретают другой тон… Мы тщательно все анализируем, наблюдаем за всем и будем делать выводы», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О том, что итоги выборов США никак не повлияют на внешнеполитический курс России, сказала и председатель Совета Федерации. Однако Валентина Матвиенко выразила надежду, что новая команда Белого дома переосмыслит действия своих предшественников, которые загнали Соединенные штаты в крайне тяжелую ситуацию.

«Я думаю, что не должно быть завышенных ожиданий. Мне кажется, что политика США резко не поменяется», — заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Выборы президента США

Выборы на пост американского лидера начались 5 ноября. Демократическую партию на выборах представляла вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — экс-глава страны Дональд Трамп.

По результатам голосования, Трамп лидирует в президентской гонке. Он еще до объявления итогов назвал себя 47-м лидером США во время выступления перед сторонниками во Флориде. Стоя на сцене, Трамп заявил, что новый период его правления станет «золотой эпохой» в истории страны. Он также пообещать решить проблемы в Штатах, а еще не развязывать войны и положить им конец.

Он также спрогнозировал, что Республиканская партия возьмет контроль над сенатом США и сохранит его над Палатой представителей. К слову, об этом прежде уже писал 5-tv.ru. Как выяснилось, республиканцы получили 51 место по итогам голосования 5 ноября. Причем это без победы Трампа в президентской гонке.

Тема:
Выборы президента США 2024
6 нояб
«Не много оснований»: Матвиенко исключила резкое изменение политики США после выборов
6 нояб
В Сети появился «список мести» Трампа
6 нояб
«Победитель получает все»: чего ожидать после прихода Трампа в Белый дом
6 нояб
Историческое возвращение: мировые лидеры поздравили Дональда Трампа с победой
6 нояб
По примеру Хиллари: Камала Харрис отказалась выступать перед сторонниками после проигрыша
6 нояб
Самая несчастная первая леди: почему Мелания Трамп не рада победе мужа на выборах
6 нояб
«Способны изменить траекторию»: как Трамп повлияет на конфликт на Украине
6 нояб
Песков опроверг вмешательство России в выборы в США
6 нояб
В Кремле рассказали о намерениях Путина поздравить Трампа с победой на выборах
6 нояб
«Спасти Америку»: выборы президента США завершились пикетами и обвинениями в мошенничестве
-1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
98.22
0.16 105.71
-1.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:25
«Такой же, как Путин»: Песков рассказал о будущем президенте России
21:05
В результате ударов Израиля по Ливану погибло около 30 человек
20:48
Эксперты рассказали, как генетический скрининг поможет в борьбе с наследственными заболеваниями
20:45
Дело мелитопольца, пытавшегося отравить летчиков в Армавире, передано в суд
20:25
Бессрочное партнерство: Совфед ратифицировал договор между РФ и КНДР
20:05
«Достаточно жесткие заявления»: Песков прокомментировал выборы в США

Сейчас читают

Известный российский врач рассекретила замедляющие старение игры
«Слухи»: адвокат Жорин опроверг сообщения про галлюцинации у рэпера Гуфа
«Я одинокая свободная женщина»: Медведева призналась, что никогда не любила
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака