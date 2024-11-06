«Достаточно жесткие заявления»: Песков прокомментировал выборы в США

В Кремле не ждут от Вашингтона резкого политического разворота на международной арене.

Дальнейшее развитие отношений между Россией и США во многом будет зависеть от новой администрации Белого дома. Об этом сегодня сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уточнив, что в Кремле следят за итогами выборов американского лидера, однако не спешат строить какие-либо прогнозы. И тем более не ждут от Вашингтона резкого политического разворота на международной арене.

«Давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства. Вы знаете, что в ходе предвыборной кампании, хотя были достаточно жесткие заявления господина Трампа, но это объясняется, конечно, предвыборной гонкой, но и были заявления, в которых речь шла о его мирных устремлениях на международной арене. Это заявление достаточно важное, но теперь уже после победы… иногда заявления приобретают другой тон… Мы тщательно все анализируем, наблюдаем за всем и будем делать выводы», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О том, что итоги выборов США никак не повлияют на внешнеполитический курс России, сказала и председатель Совета Федерации. Однако Валентина Матвиенко выразила надежду, что новая команда Белого дома переосмыслит действия своих предшественников, которые загнали Соединенные штаты в крайне тяжелую ситуацию.

«Я думаю, что не должно быть завышенных ожиданий. Мне кажется, что политика США резко не поменяется», — заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Выборы президента США

Выборы на пост американского лидера начались 5 ноября. Демократическую партию на выборах представляла вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — экс-глава страны Дональд Трамп.

По результатам голосования, Трамп лидирует в президентской гонке. Он еще до объявления итогов назвал себя 47-м лидером США во время выступления перед сторонниками во Флориде. Стоя на сцене, Трамп заявил, что новый период его правления станет «золотой эпохой» в истории страны. Он также пообещать решить проблемы в Штатах, а еще не развязывать войны и положить им конец.

Он также спрогнозировал, что Республиканская партия возьмет контроль над сенатом США и сохранит его над Палатой представителей. К слову, об этом прежде уже писал 5-tv.ru. Как выяснилось, республиканцы получили 51 место по итогам голосования 5 ноября. Причем это без победы Трампа в президентской гонке.