Расчет «Бука» прикрыл позиции ВС РФ от ракетного удара ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Комплекс отлично справляется с задачей по уничтожению снарядов РСЗО, а также беспилотных летательных аппаратов.

Расчет ЗРК «Бук-М1» прикрыл позиции подразделений ВС РФ от ракетного удара ВСУ по Угледару. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

ЗРК отлично справляется с задачей по уничтожению снарядов РСЗО, а также беспилотных летательных аппаратов.

«Комплекс активно применяется при использовании противником реактивных систем залпового огня, таких как „Ольха“, „Град“, а также при поражении БпЛА ВСУ — „Фурия“, „Лелека“», — пояснил заместитель командира зенитной ракетной батареи с позывным «Тайга».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.