«Банановая республика»: Захарова указала на полный крах политической системы ФРГ

Захарова: перетасовка правительства доказала, что ФРГ — «банановая республика»
Фото: 5-tv.ru
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Правящая коалиция в Германии развалилась после того, как были объявлены предварительные результаты президентских выборов в США.
Ни одно мировое государство не стало тасовать состав своего правительства после объявления результатов президентских выборов в США, кроме Германии. На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала в своем Telegram-канале.
«Развал немецкой правительственной коалиции обнажил главную проблему современной политической системы ФРГ — это классическая «банановая республика», — написала спикер МИД.
Она также напомнила, что ФРГ потеряла стабильного и надежного поставщика газа в лице России, упустила возможность повысить темпы экономического роста, а теперь и вовсе наблюдает за переездом своих крупных предприятий в США.
По словам спикера МИД РФ, немецкое правительство уже даже перестало делать вид, что является самостоятельной единицей, а не пешкой Вашингтона в Европе.
Термин «банановая республика» приобрел нарицательный характер и стал использоваться для обозначения стран, в которых царит коррупция, а экономика полностью разрушена. Помимо этого, «банановая республика» — это то государство, в котором правительство действует в интересах узкой группы лиц и не заботится о благополучии своих граждан.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии распалась правящая коалиция.
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