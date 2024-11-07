«Банановая республика»: Захарова указала на полный крах политической системы ФРГ

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 31 0

Захарова: перетасовка правительства доказала, что ФРГ — «банановая республика»

«Банановая республика»: Захарова указала на полный крах политической системы ФРГ

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента США 2024

Правящая коалиция в Германии развалилась после того, как были объявлены предварительные результаты президентских выборов в США.

Ни одно мировое государство не стало тасовать состав своего правительства после объявления результатов президентских выборов в США, кроме Германии. На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала в своем Telegram-канале.

«Развал немецкой правительственной коалиции обнажил главную проблему современной политической системы ФРГ — это классическая «банановая республика», — написала спикер МИД.

Она также напомнила, что ФРГ потеряла стабильного и надежного поставщика газа в лице России, упустила возможность повысить темпы экономического роста, а теперь и вовсе наблюдает за переездом своих крупных предприятий в США.

По словам спикера МИД РФ, немецкое правительство уже даже перестало делать вид, что является самостоятельной единицей, а не пешкой Вашингтона в Европе.

Термин «банановая республика» приобрел нарицательный характер и стал использоваться для обозначения стран, в которых царит коррупция, а экономика полностью разрушена. Помимо этого, «банановая республика» — это то государство, в котором правительство действует в интересах узкой группы лиц и не заботится о благополучии своих граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии распалась правящая коалиция.

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