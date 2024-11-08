Вертолеты Ка-52м бьют врага в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО

Личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52м нанесли удары по личному составу и бронированной военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.
По докладам авиановодчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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