Стало известно о женском пополнении в добровольческом отряде «БАРС-Белгород»

Гладков: три женщины присоединились к добровольческому отряду «БАРС-Белгород»
Фото, видео: Александр Река/ТАСС; Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov; 5-tv.ru
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Еще пять желающих рассматривают возможность подписания контракта.
В добровольческий отряд «БАРС-Белгород» вступили три женщины, еще пять рассматривают возможность подписания контракта. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Глава региона рассказал, что членами подразделения стали руководитель одного из пунктов временного размещения, советник одного из заместителей главы региона и медсестра. Уточняется, что они подписали контракты 7 октября.
На данный момент еще пять добровольцев сдают документы в военные комиссариаты, добавил губернатор.
Ранее в отряде была только одна женщина — глава Красногвардейского района Галина Руденко.
«Я очень благодарен всем, кто принимает решение взять оружие в руки и встать на защиту родной земли. По-другому и не должно быть! Мы все гордимся теми, кто сейчас в отряде с оружием в руках защищает нашу страну», — подчеркнул Гладков.
В регионах России, граничащих с Украиной, формируются специальные отряды «БАРС-Белгород», «БАРС-Брянск» и «БАРС-Курск». Их задача — усиление безопасности и поддержка оперштабов губернаторов в условиях контртеррористической операции (КТО).
Подразделения, создаваемые в составе Вооруженных сил РФ, будут работать совместно с правоохранительными органами. В настоящее время добровольцы проходят обучение.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские войска теснят боевиков ВСУ в лесах под Кременной.
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