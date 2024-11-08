Стало известно о женском пополнении в добровольческом отряде «БАРС-Белгород»

Еще пять желающих рассматривают возможность подписания контракта.

В добровольческий отряд «БАРС-Белгород» вступили три женщины, еще пять рассматривают возможность подписания контракта. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона рассказал, что членами подразделения стали руководитель одного из пунктов временного размещения, советник одного из заместителей главы региона и медсестра. Уточняется, что они подписали контракты 7 октября.

На данный момент еще пять добровольцев сдают документы в военные комиссариаты, добавил губернатор.

Ранее в отряде была только одна женщина — глава Красногвардейского района Галина Руденко.

«Я очень благодарен всем, кто принимает решение взять оружие в руки и встать на защиту родной земли. По-другому и не должно быть! Мы все гордимся теми, кто сейчас в отряде с оружием в руках защищает нашу страну», — подчеркнул Гладков.

В регионах России, граничащих с Украиной, формируются специальные отряды «БАРС-Белгород», «БАРС-Брянск» и «БАРС-Курск». Их задача — усиление безопасности и поддержка оперштабов губернаторов в условиях контртеррористической операции (КТО).

Подразделения, создаваемые в составе Вооруженных сил РФ, будут работать совместно с правоохранительными органами. В настоящее время добровольцы проходят обучение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские войска теснят боевиков ВСУ в лесах под Кременной.