«Будет выкручивать руки»: политолог предрек политику Трампа по Израилю

Политолог Блохин: Трамп не станет требовать прекращения огня от Израиля
Фото: Reuters/Brian Snyder
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Будущий глава Белого дома является одним из самых произраильских президентов в истории США.
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп является одним из самых произраильских политиков в Штатах, поэтому он вряд ли будет давить на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и требовать от него прекращения огня в секторе Газа. Об этом ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин сообщил в беседе с Lenta.ru.
«Трамп будет во всем поддерживать Израиль, чуть ли не предугадывая его решения. Между Трампом и Нетаньяху отличные отношения, и вряд ли Трамп будет выкручивать Израилю руки», — считает Блохин.
Конфликт на Ближнем Востоке
Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.
После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.
Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько дней Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦАХАЛ нанесла удар по командным центрам «Хезболлы» в районе Бейрута.
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