Администрация действующего лидера Штатов Джо Байдена разрешила гражданам страны обслуживать поставляемое вооружение в Незалежной.

Новому президенту США Дональду Трампу не удастся так просто избавиться от американских подрядчиков, находящихся на Украине. Граждане Штатов могут оказаться как военными, так и гражданскими лицами, выполняющими условия определенных обязательств по контракту. Об этом 5-tv.ru рассказал политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

Накануне администрация пока что действующего лидера Штатов Джо Байдена окончательно сняла запрет на обслуживание американскими подрядчиками вооружения на Украине. Теперь за поставляемой киевскому режиму техникой могут следить «хозяева».

«Чтобы помочь Украине ремонтировать и обслуживать военную технику, предоставленную США и их союзниками, министерство обороны США проводит тендеры на привлечение небольшого числа подрядчиков, которые помогут Украине сохранить уже предоставленную нами помощь», — цитирует слова представителя Пентагона телеканал CNN.

В Минобороны США заявили, что американские подрядчики будут вдали от линии фронта и не примут участия в вооруженном конфликте.

Как отметил Эрл Расмуссен, граждане Штатов могут стать на Украине так называемыми «советниками». Некоторые из них будут действующими военными, другие же — обычными гражданскими лицами, работающими по контракту. Их «отозвать» Дональд Трамп без последствий не сможет.

«Если они являются действующими военными, то Трамп может их убрать. Просто, знаете ли, отдать человеку приказ убрать их и перевести. Займет несколько недель. А если это подрядчики, то у них может быть особый контракт на оказание услуг. Поэтому вы можете их убрать, но вам придется это сделать, соглашаясь с условиями контракта», — объяснил наш собеседник.

Речь идет о дополнительных выплатах и компенсациях, подчеркнул политолог.

Он также добавил, что оказание поддержки киевскому режиму во время президентства Дональда Трампа постепенно будет прекращаться. По мнению эксперта, новый глава США не будет вводить дополнительный капитал и, вполне вероятно, государственный деятель «сбросит ответственность» за финансирование Украины на европейских коллег.

«Но есть вещи, которые уже находятся на стадии разработки, и они, вероятно, будут продолжаться до тех пор, пока он не сможет их остановить», — уверен Расмуссен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что политолог предрек политику Трампа в отношении Израиля.