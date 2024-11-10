«Делали все возможное»: мужчина погиб под завалами разрушенного ВСУ дома в Шебекино

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 50 0

Мужчина погиб под завалами разрушенного ВСУ дома в Шебекино

«Делали все возможное»: мужчина погиб под завалами разрушенного ВСУ дома в Шебекино

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Спасатели до последнего надеялись найти его живым.

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Белгородской области под завалами жилого дома погиб один мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Все оперативные службы, а также бойцы самообороны делали все возможное, чтобы спасти мужчину из атакованного дронами многоквартирного дома в Шебекино. Но чуда не произошло, из-под завалов извлекли тело мужчины», — отмечается в сообщении.

После падения БПЛА жители дома были эвакуированы. Четыре человека разместились в пункте временного размещения, другие отправились к родственникам. Женщину, требующую особого медицинского ухода, доставили в районную больницу.

Ранее губернатор сообщал, что беспилотный летальный аппарат ВСУ дважды атаковал многоквартирный дом в Шебекино. В результате обрушения здания под завалами оказался мужчина, которого пытались спасти сотрудники МЧС.

Кроме того, в результате атаки возник пожар в одной из квартир, но прибывшие на место спасатели ликвидировали огонь.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 70 дронов сбито над российскими регионами.

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