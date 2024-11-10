«Делали все возможное»: мужчина погиб под завалами разрушенного ВСУ дома в Шебекино
Мужчина погиб под завалами разрушенного ВСУ дома в Шебекино
Фото: © РИА Новости
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Спасатели до последнего надеялись найти его живым.
В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Белгородской области под завалами жилого дома погиб один мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Все оперативные службы, а также бойцы самообороны делали все возможное, чтобы спасти мужчину из атакованного дронами многоквартирного дома в Шебекино. Но чуда не произошло, из-под завалов извлекли тело мужчины», — отмечается в сообщении.
После падения БПЛА жители дома были эвакуированы. Четыре человека разместились в пункте временного размещения, другие отправились к родственникам. Женщину, требующую особого медицинского ухода, доставили в районную больницу.
Ранее губернатор сообщал, что беспилотный летальный аппарат ВСУ дважды атаковал многоквартирный дом в Шебекино. В результате обрушения здания под завалами оказался мужчина, которого пытались спасти сотрудники МЧС.
Кроме того, в результате атаки возник пожар в одной из квартир, но прибывшие на место спасатели ликвидировали огонь.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 70 дронов сбито над российскими регионами.
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