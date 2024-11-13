Целых зданий почти нет: Пушилин оценил обстановку в освобожденном Угледаре

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Евгения Романова
Евгения Романова 34 0

Пушилин: в освобожденном Угледаре почти не осталось целых зданий

Фото, видео: © РИА Новости; Telegram/Официальный канал Главы ДНР Дениса Пушилина/PushilinDenis; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В населенном пункте все еще находятся мирные жители.

В освобожденном от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенном пункте Угледар Донецкой народной республики (ДНР)  после боев практически не осталось целых зданий, однако там все еще живут люди. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин на видео в Telegram-канале.

«Разрушения очень серьезные, целого здания найти практически невозможно. Сейчас ребята помогают оказывать всю необходимую поддержку гражданскому населению. Осталось уже немного человек здесь», — сказал он.

Пушилин добавил, что российские войска уже покинули населенный пункт, они отправились дальше выполнять задачи СВО по защите Донбасса.

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Освобождение Угледара в ДНР

Официально об освобождении Угледара Минобороны сообщило 3 октября. Важную роль во время ключевого сражения сыграли танкисты морской пехоты Тихоокеанского флота. Одним из первых в город зашел экипаж Т-80 с минным тралом и дополнительной бронезащитой. Он прокладывал путь штурмовикам и принял на себя немало ударов украинских боевиков.

Подавить сопротивление противника удалось и благодаря огневой поддержке снайперских групп, которые заняли позиции вокруг Угледара и били точно в цель.

Украинское командование бросило на защиту города самые боеспособные подразделения. В итоге потеряло значительную часть элитных формирований ВСУ и много бронетехники.

Кадры из освобожденного Угледара в ДНР опубликовало позднее Минобороны. Город был «крепким орешком», но все равно оказался по зубам российским военным.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ сообщило об освобождении Колесниковки в Харьковской области. Противник потерял до 530 боевиков.

Тема:
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