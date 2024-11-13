«Цель поражена»: российский «Солнцепек» уничтожил крупный опорный пункт ВСУ

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Российский «Солнцепек» уничтожил крупный опорный пункт ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Экипаж выполнил боевую задачу в свой профессиональный праздник — День войск радиационной, химической и биологической защиты.

На красноармейском направлении спецоперации российские военные уничтожили крупный опорный пункт ВСУ. Поразить такую цель удалось при помощи тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

Расчет вышел на боевое задание под покровом ночи. Получив точные координаты от оператора беспилотника, ТОС выполнил залп термобарическими снарядами.

«Командный пункт противника находился на шахте. Цель поражена, противник проводит эвакуацию. Работали на удалении порядка восьми км от ЛБС, от цели. С применением тяжелой огнеметной системы», — рассказал заместитель командира реактивного дивизиона Дмитрий.

Экипаж выполнил боевую задачу в свой профессиональный праздник — День войск радиационной, химической и биологической защиты. Сегодня отмечают 105 лет со дня их основания.

Принимают поздравления на передовой и бойцы подразделений РХБЗ группировки «Восток». У них на вооружении новейшая ТОС-2. Расчет тяжелой огнеметной системы поддерживает танкистов и мотострелков, которые выдавливают противника с укрепленных позиций на южнодонецком направлении СВО.

Тема:
Спецоперация
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