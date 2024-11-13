«Цель поражена»: российский «Солнцепек» уничтожил крупный опорный пункт ВСУ
Российский «Солнцепек» уничтожил крупный опорный пункт ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Экипаж выполнил боевую задачу в свой профессиональный праздник — День войск радиационной, химической и биологической защиты.
На красноармейском направлении спецоперации российские военные уничтожили крупный опорный пункт ВСУ. Поразить такую цель удалось при помощи тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».
Расчет вышел на боевое задание под покровом ночи. Получив точные координаты от оператора беспилотника, ТОС выполнил залп термобарическими снарядами.
«Командный пункт противника находился на шахте. Цель поражена, противник проводит эвакуацию. Работали на удалении порядка восьми км от ЛБС, от цели. С применением тяжелой огнеметной системы», — рассказал заместитель командира реактивного дивизиона Дмитрий.
Экипаж выполнил боевую задачу в свой профессиональный праздник — День войск радиационной, химической и биологической защиты. Сегодня отмечают 105 лет со дня их основания.
Принимают поздравления на передовой и бойцы подразделений РХБЗ группировки «Восток». У них на вооружении новейшая ТОС-2. Расчет тяжелой огнеметной системы поддерживает танкистов и мотострелков, которые выдавливают противника с укрепленных позиций на южнодонецком направлении СВО.
- 13 нояб
- Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Энергодар
- 13 нояб
- Правительство РФ установило выплату военным при тяжелом ранении в 3 млн рублей
- 13 нояб
- «Пользуемся в своих интересах»: российские военные модернизировали трофейную БМП Bradley
- 13 нояб
- Минобороны России сообщило о потерях ВСУ в Курской области за сутки
- 13 нояб
- Целых зданий почти нет: Пушилин оценил обстановку в освобожденном Угледаре
- 13 нояб
- Российские военные освободили населенный пункт Ровнополь в ДНР
- 13 нояб
- «Приказа нет»: ВСУ готовы отступить с позиций в районе Курахово
- 13 нояб
- ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 нояб
- ВС РФ разнесли в щепки натовскую технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 нояб
- Спасшие Закарью Алиева бойцы батальона «Алания» назвали его героем
Читайте также
93%
0.41 104.29
0.04
Нашли ошибку?