Власти Португалии предупредили население об угрозе наводнений
В нескольких городах страны идут обильные осадки.
Фото, видео: Zuma/TASS; 5-tv.ru
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Власти Португалии предупредили население об угрозе масштабных наводнений. На юго-западе Европы продолжают бушевать грозы. После смертоносных ливней в Испании, а также рекордных за 20 лет осадков на Сицилии, непогода стремительно подбирается к Атлантическому побережью.
Обильные дожди прошли в портовых городах Албуфейра и Фаро на юге страны. Узкие улицы ушли под воду за считанные минуты. Затопило кафе, магазины и первые этажи домов. Вода стала непроходимой преградой для автомобилистов. Бурный поток смывал с улиц даже брусчатку.
По прогнозам, непогода накроет и центральные районы. В ближайшие несколько дней грозы усилятся. В горах могут выйти из берегов реки и сойти оползни. Тем не менее, столь серьезных последствий, как были в соседних странах, в Португалии не ожидают.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный ураган обрушился на западную часть Кубы и привел к масштабному отключению электричества. Местная пресса сообщала также о проблемах со связью.
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