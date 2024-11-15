Власти Португалии предупредили население об угрозе наводнений

Власти Португалии предупредили население об угрозе масштабных наводнений. На юго-западе Европы продолжают бушевать грозы. После смертоносных ливней в Испании, а также рекордных за 20 лет осадков на Сицилии, непогода стремительно подбирается к Атлантическому побережью.

Обильные дожди прошли в портовых городах Албуфейра и Фаро на юге страны. Узкие улицы ушли под воду за считанные минуты. Затопило кафе, магазины и первые этажи домов. Вода стала непроходимой преградой для автомобилистов. Бурный поток смывал с улиц даже брусчатку.

По прогнозам, непогода накроет и центральные районы. В ближайшие несколько дней грозы усилятся. В горах могут выйти из берегов реки и сойти оползни. Тем не менее, столь серьезных последствий, как были в соседних странах, в Португалии не ожидают.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный ураган обрушился на западную часть Кубы и привел к масштабному отключению электричества. Местная пресса сообщала также о проблемах со связью.