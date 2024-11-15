РФ продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Российские войска освободили населенный пункт Степановка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
На данном направлении работают подразделения группировки войск «Центр». За минувшую неделю они освободили также Вознесенку и Волченку. За семь дней потери украинских боевиков составили 3235 убитыми и ранеными.
«Нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, пехотной, двух егерских, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, трех бригад нацгвардии и штурмовой бригады „Лють“ национальной полиции Украины», — уточняют в российском военном ведомстве.
Также за семь дней ВСУ потеряли на этом направлении пять танков, среди которых — немецкий Leopard, два американских бронетранспортера, 26 бронированных машин, 33 автомобиля и 30 орудий полевой артиллерии.
Спецоперация России на Украине
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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