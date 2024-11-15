Российские войска освободили населенный пункт Степановка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

На данном направлении работают подразделения группировки войск «Центр». За минувшую неделю они освободили также Вознесенку и Волченку. За семь дней потери украинских боевиков составили 3235 убитыми и ранеными.

«Нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, пехотной, двух егерских, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, трех бригад нацгвардии и штурмовой бригады „Лють“ национальной полиции Украины», — уточняют в российском военном ведомстве.

Также за семь дней ВСУ потеряли на этом направлении пять танков, среди которых — немецкий Leopard, два американских бронетранспортера, 26 бронированных машин, 33 автомобиля и 30 орудий полевой артиллерии.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.