Неравноценная сделка: проданные машины Блиновской могут забрать у новых владельцев

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 37 0

Адвокат Радько: проданные машины Блиновской могут забрать у новых владельцев

Вернуть купленное: проданные машины Блиновской могут забрать у новых владельцев

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Тема:
Задержание Елены Блиновской

«Королева марафонов» была признана банкротом Арбитражным судом Москвы.

Проданные блогером Еленой Блиновской машины могут забрать у новых владельцев. Об этом сообщил изданию Газета.ру адвокат автомобильного движения Сергей Радько.

«Конфисковать автомобиль у нового владельца могут, если была совершена сделка с неравноценным встречным исполнением, то есть машину продали дешевле, чем она стоит в среднем по рынку. Например, на 20-50%. Это должен оспаривать либо финансовый управляющий, либо другие кредиторы», — пояснил Радько.

Если машина была продана, чтобы вывести ее из-под банкротства, и второй стороной были взаимозависимые лица, то эту сделку можно признать недействительной.

После оспаривания автомобиль возвращается к списку имущества, которое принадлежало должнику еще до объявления его банкротом. Покупатель же лишается и машины, и денег, которые он за нее заплатил. Единственное, что ему остается, это встать в очередь кредиторов к должнику, объясняет эксперт.

У Елены Блиновской был внушительный список авто: Bentley Continental, Jeep Wrangler, Lamborghini Urus и Mitsubishi Outlander. Кроме машин в ее гараже есть гидроцикл, моторная лодка и снегоболотоход.

Одно из своих транспортных средств блогер смогла реализовать, когда в октябре с части ее имущества судом был снят арест.

Дело Елены Блиновской

Елена Блиновская была задержана в 2023 году при попытке покинуть территорию РФ. Ей были предъявлены обвинения по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств.

По версии следствия, блогер использовала схему дробления бизнеса и с 2019 года по 2021 год не выплатила налогов на сумму около 900 миллионов рублей.

Блогер свою вину по этому обвинению признала. Однако обвинения в легализации средств она категорически отвергает.

В декабре 2023 года Блиновскую проверяли на нарушение условий домашнего ареста после того, как она устроила вечеринку у себя дома, кадры с которой были выложены в интернет ее друзьями. Поле этого в январе этого года блогеру изменили меру пресечения и отправили ее в СИЗО «Печатники».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Королеву марафонов признали банкротом, но ей все равно придется отдавать долги.

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