Снайперы успешно уничтожают украинские дроны «Баба-Яга»
Применение снайперских двоек признано успешным на херсонском направлении.
Фото, видео: Красильников Станислав/ТАСС; 5-tv.ru
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Из зоны СВО приходит все больше доказательств эффективности использования снайперских двоек против ударных дронов. Например, эти кадры сняты на херсонском направлении. Тут целая серия поражений самого опасного украинского беспилотника «Баба-Яга».
На подлете к позициям наших военных их берут на прицел снайперы, которые уничтожают тяжелый дрон, способный нести до 50 килограммов боеприпасов. Причем, даже не смотря на то, что БПЛА постоянно в движении, в некоторых случаях для его нейтрализации достаточно одного точного попадания.
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