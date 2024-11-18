Снайперы успешно уничтожают украинские дроны «Баба-Яга»

Из зоны СВО приходит все больше доказательств эффективности использования снайперских двоек против ударных дронов. Например, эти кадры сняты на херсонском направлении. Тут целая серия поражений самого опасного украинского беспилотника «Баба-Яга».

На подлете к позициям наших военных их берут на прицел снайперы, которые уничтожают тяжелый дрон, способный нести до 50 килограммов боеприпасов. Причем, даже не смотря на то, что БПЛА постоянно в движении, в некоторых случаях для его нейтрализации достаточно одного точного попадания.