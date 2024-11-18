Снайперы успешно уничтожают украинские дроны «Баба-Яга»

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Применение снайперских двоек признано успешным на херсонском направлении.

Фото, видео: Красильников Станислав/ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Из зоны СВО приходит все больше доказательств эффективности использования снайперских двоек против ударных дронов. Например, эти кадры сняты на херсонском направлении. Тут целая серия поражений самого опасного украинского беспилотника «Баба-Яга».

На подлете к позициям наших военных их берут на прицел снайперы, которые уничтожают тяжелый дрон, способный нести до 50 килограммов боеприпасов. Причем, даже не смотря на то, что БПЛА постоянно в движении, в некоторых случаях для его нейтрализации достаточно одного точного попадания.

Тема:
Спецоперация
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