Вывезенные на Украину жители Курской области вернулись в Россию

Губернатор региона заверил, что все накормлены и обогреты.

Вернувшихся с Украины жителей Курской области направили в пункты временного размещения. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в ходе встречи с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.

«Понимаю, что людям сейчас непросто, они настрадались. Главное, что теперь они на своей земле и в безопасности. Некоторые уже встретились с родными и близкими», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Несчастным предоставили не только кров, но и пропитание, необходимые вещи и коляски с игрушками для самых маленьких. Местная власть делает все возможное, чтобы создать максимальный комфорт для людей, которые оказались в столь тяжелой ситуации.

Всем жителям окажут необходимую специализированную поддержку. С ними обязательно будут работать врачи, психологи и юристы. Последние помогут оформить доступные льготы, выплаты и сертификаты на приобретение жилья.

Смирнов также отметил, что работы по возвращению других соотечественников активно ведутся. О них никто не забыл, прилагается максимум усилий для скорейшей перевозки на Родину.

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