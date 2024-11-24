Вывезенные на Украину жители Курской области вернулись в Россию

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 52 0

Смирнов: Вернувшихся с Украины жителей курского приграничья разместили в ПВР

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Губернатор региона заверил, что все накормлены и обогреты.

Вернувшихся с Украины жителей Курской области направили в пункты временного размещения. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в ходе встречи с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.

«Понимаю, что людям сейчас непросто, они настрадались. Главное, что теперь они на своей земле и в безопасности. Некоторые уже встретились с родными и близкими», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Несчастным предоставили не только кров, но и пропитание, необходимые вещи и коляски с игрушками для самых маленьких. Местная власть делает все возможное, чтобы создать максимальный комфорт для людей, которые оказались в столь тяжелой ситуации.

Всем жителям окажут необходимую специализированную поддержку. С ними обязательно будут работать врачи, психологи и юристы. Последние помогут оформить доступные льготы, выплаты и сертификаты на приобретение жилья.

Смирнов также отметил, что работы по возвращению других соотечественников активно ведутся. О них никто не забыл, прилагается максимум усилий для скорейшей перевозки на Родину.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения боевой машины ВСУ в ЛНР.

Тема:
Курская область
24 нояб
«Они боятся днем ездить»: как ВС РФ выдавливают боевиков ВСУ из Курской области
24 нояб
Британский наемник взят в плен в Курской области
24 нояб
«Наживали веками»: жительница Курской области рассказала о мародерстве ВСУ
24 нояб
Две украинские ракеты и 27 БПЛА уничтожены над Курской областью
23 нояб
До 360 боевиков и 8 минометов: успехи ВС РФ в Курской области за сутки
23 нояб
«Солнцепек» накрыл огнем укрытия и «опорники» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
23 нояб
Мурашко приехал с инспекцией в больницы Курской области
22 нояб
Три украинские ракеты уничтожены в небе над Курской областью
22 нояб
В Россию с Украины вернулись 46 жителей Курской области
22 нояб
Два миномета и 150 боевиков ВСУ: успехи ВС РФ в Курской области за сутки
+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.58
1.90 107.43
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:39
В Петербурге женщина родила прямо в метро
21:25
Умер композитор Павел Карманов
21:23
Утрата дня 25 ноября: кто сегодня умер
21:18
«Скоро приступим»: Хайдаров намекнул, что сделает пластику Боне
21:01
В Петербурге произошел взрыв в салоне рейсового автобуса
20:42
Вывезенные на Украину жители Курской области вернулись в Россию

Сейчас читают

Токсиколог Кутушов назвал четыре опасных продукта, которые нельзя есть на завтрак
Российские военные передали через «Народный фронт» поздравления матерям
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год