Согласится? Складчиковой предложили 40 миллионов рублей за бой с Бузовой

Что ответила юмористка?

Звезде Stand Up Виктории Складчиковой предложили сразиться в схватке с певицей Ольгой Бузовой за 40 миллионов рублей. Такую идею озвучил спортсмен Анатолий Сульянов в одном из шоу в соцсетях.

Юмористка ответила, что не согласилась бы на такое и отметила, что сама Бузова также не пошла бы на такой шаг ради денег даже если бы Складчикова сама предложила ей.

«Ну, мне кажется, что Бузова сама не согласится», — заявила Складчикова.

В данный момент Бузову и Складчикову волнуют совсем другие вещи. Не так давно юмористка сообщила, что вышла замуж. Бузова, в свою очередь, уже несколько месяцев намекает на скорую свадьбу с таинственным незнакомцем.

Долгое время поклонники подозревали. Что новым возлюбленным певицы стал ее коллега Олег Майами, но он лишь уверенно заявляет об их особенной дружбе.

Ранее 5-tv.ru писал, как Олег Майами объяснил поцелуй с Бузовой.