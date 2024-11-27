Согласится? Складчиковой предложили 40 миллионов рублей за бой с Бузовой
Виктории Складчиковой предложили 40 миллионов рублей за бой с Ольгой Бузовой
Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков
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Что ответила юмористка?
Звезде Stand Up Виктории Складчиковой предложили сразиться в схватке с певицей Ольгой Бузовой за 40 миллионов рублей. Такую идею озвучил спортсмен Анатолий Сульянов в одном из шоу в соцсетях.
Юмористка ответила, что не согласилась бы на такое и отметила, что сама Бузова также не пошла бы на такой шаг ради денег даже если бы Складчикова сама предложила ей.
«Ну, мне кажется, что Бузова сама не согласится», — заявила Складчикова.
В данный момент Бузову и Складчикову волнуют совсем другие вещи. Не так давно юмористка сообщила, что вышла замуж. Бузова, в свою очередь, уже несколько месяцев намекает на скорую свадьбу с таинственным незнакомцем.
Долгое время поклонники подозревали. Что новым возлюбленным певицы стал ее коллега Олег Майами, но он лишь уверенно заявляет об их особенной дружбе.
Ранее 5-tv.ru писал, как Олег Майами объяснил поцелуй с Бузовой.
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