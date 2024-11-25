«Сосись с другом!» — Майами объяснил поцелуй с Бузовой
Олег Майами заявил, что поцеловал Ольгу Бузову по дружбе
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Артисты провоцируют слухи о романе уже давно. Но что именно связывает знаменитостей?
Певец Олег Майами объяснил поцелуй на сцене с коллегой по цеху Ольгой Бузовой крепкой дружбой. Об этом сообщил StarHit.ru
По словам артиста, у них с Бузовой просто хорошие человеческие отношения. И дружба настолько крепкая, что им ничего не чуждо. Обе звезды одиноки, а «целоваться все-таки иногда хочется».
«Потому что ни у меня, ни у нее не с кем целоваться. Мы есть друг у друга как плечо надежное, так и губы надежные. „Олег-надежные-губы“ здесь! Желаю вам всем такого друга! Если у тебя нет никого — сосись с другом!» — заявил Майами.
Ольга Бузова и Олег Майами давно провоцируют слухи о близких отношениях. Звезды публично флиртуют и оказывают друг другу знаки внимания. Недавно они выпустили фит о любви, после которого певица заявляла, что не играла в клипе, а действительно чувствовала симпатию к коллеге. Однако на прямые вопросы об их статусе знаменитости не отвечают.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ольга Бузова раскрыла, зачем примерила свадебное платье. Певица продемонстрировала наряд как раз после появившихся слухов о ее романе с Майами.
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