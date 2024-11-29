Группа ударных вертолетов уничтожила бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Опубликовано видео, как Ми-28НМ ударил по позициям ВСУ в Курской области

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Курская область

Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28нм в составе смешанной тактической группы выполнили удар авиационными ракетами по бронированной технике и живой силе противника в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику ВСУ. Все цели были уничтожены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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