За минувшие сутки ВСУ потеряли более 340 боевиков в Курской области

ВС РФ также уничтожили шесть украинских минометов и 12 автомобилей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Российские силы продолжают операцию по вытеснению Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области. Об этом Минобороны России сообщает в своей ежедневной сводке.
«За сутки потери ВСУ составили более 340 боевиков. Уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина, а также 12 автомобилей, артиллерийское орудие и шесть минометов», — отметили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
Помимо этого, ВС РФ нанесли ряд успешных ударов по скоплениям живой силы и боевой техники как в самой Курской области, так и в приграничной ей Сумской.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Ранее 5-tv.ru публиковал интервью британского наемника, который был взят в плен в Курской области. Он признался, что очень жалеет о своем решении поехать на Украину и не надеется на помощь британского правительства.
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