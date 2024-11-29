За минувшие сутки ВСУ потеряли более 340 боевиков в Курской области

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 26 0

ВС РФ также уничтожили шесть украинских минометов и 12 автомобилей.

За минувшие сутки ВСУ потеряли более 340 боевиков в Курской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

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Тема:
Курская область

Российские силы продолжают операцию по вытеснению Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области. Об этом Минобороны России сообщает в своей ежедневной сводке.

«За сутки потери ВСУ составили более 340 боевиков. Уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина, а также 12 автомобилей, артиллерийское орудие и шесть минометов», — отметили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Помимо этого, ВС РФ нанесли ряд успешных ударов по скоплениям живой силы и боевой техники как в самой Курской области, так и в приграничной ей Сумской.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью британского наемника, который был взят в плен в Курской области. Он признался, что очень жалеет о своем решении поехать на Украину и не надеется на помощь британского правительства.

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