Вооруженные силы РФ продолжают разгром формирований врага на российской территории.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Более 250 боевиков потеряли Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что помимо живой силы противник потерял на курском направлении четыре танка, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два миномета.
Всего за время боевых действий в курском приграничье было уничтожено более 35 760 боевиков ВСУ. Вооруженные силы РФ продолжают разгром формирований врага на российской территории.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Ранее 5-tv.ru показал кадры уничтожения артиллерийских и минометных расчетов ВСУ артиллеристами мотострелкового соединения группировки «Север» в Курской области.
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