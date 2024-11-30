Вильфанд рассказал, каким будет декабрь для россиян

Вильфанд: декабрь по всей стране будет достаточно теплым
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
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Некоторые регионы страны ждет и дефицит осадков.
В текущем году Северо-Западный федеральный округ ожидает значительное количество снежных осадков. Конкретно это касается западной части Сибири, юга и востока Красноярского края, республик Хакасия и Бурятия, а также Иркутской области, Чукотки и Магаданской области. С соответствующими прогнозами выступил Роман Вильфанд, научный сотрудник Гидрометцентра РФ, его цитирует РБК.
В то же время нехватка снега предсказывается в таких регионах, как Омская, Тамбовская, Курская, Воронежская и Липецкая области, а также в Смоленской и Рязанской областях. Дефицит также ожидается в Сибирском федеральном округе, на Таймыре и в Якутии. В европейской части России, напротив, можно рассчитывать на обычные объемы осадков.
Кроме того, Вильфанд отметил, что декабрь по всей стране будет заметно теплым. Это обусловлено существенным повышением температуры в начале зимнего сезона. Аномально высокая температура связана с Атлантическим циклоном и глобальным потеплением.
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