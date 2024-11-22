«Лунно и звездно»: какая погода ждет москвичей на следующей неделе

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 31 0

Уже сегодня, 22 ноября, жители столицы смогут, наконец, увидеть солнце.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Тема:
Погода

В ближайшие дни Москву накроют мокрый снег и дожди. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в беседе с 5-tv.ru.

По его словам, сейчас столица находится в теплом секторе циклона, а это значит, что вскоре в город придут холода. При этом в пятницу, 22 ноября, москвичи «увидят солнышко».

Температура воздуха будет колебаться от ноля до двух градусов тепла.

«В субботу опять ненастная погода, потому что приближается очередной циклон, будут осадки в виде мокрого снега и дождя», — предупредил Вильфанд.

Уже с понедельника на Москву обрушится длительный период похолодания: температура воздуха опустится на три градуса ниже нормы. Днем стоит ожидать от минус трех до минус четырех градусов.

«Днем — солнечно, ночью — лунно и звездно», — кратко описал грядущую неделю Вильфанд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кофе лучше фруктовых соков помогает сохранить бодрость в зимнее время, а восстановить силы можно с помощью здорового сна.

Тема:
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

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