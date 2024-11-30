МО РФ сообщило об 11 ликвидированных беспилотниках над регионами России

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 18 0

ПВО РФ сбили 11 БПЛА ВСУ в небе над Белгородской областью и Черным морем

ПВО РФ сбили 11 БПЛА ВСУ в небе над Белгородской областью и Черным морем

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Киевский режим попытался совершить очередную террористическую атаку на территории РФ, однако вражеские дроны были подавлены.

В ночь на 30 ноября российские силы противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 11 украинских БПЛА самолетного типа», — уточнили в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

Так, три украинских дрона были уничтожены над акваторией Черного моря, еще восемь — в небе над Белгородской областью.

Спецоперация России над Украиной

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сразу 30 вражеских беспилотников уничтожили в Ростовской области.

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