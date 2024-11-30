Бузова: «Как отказать Киркорову? Он проклянет!»
Ольга Бузова заявила, что не в силах отказать Филиппу Киркорову
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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Между коллегами по сцене очень тесная связь.
Певица и телеведущая Ольга Бузова готова на все ради коллеги по цеху Филиппа Киркорова. Об этом она рассказала на презентации клипа Народного артиста России «Черная пантера».
«Как отказать Киркорову? Он проклянет!» — передает корреспондент 5-tv.ru слова Бузовой, прозвучавшие со сцены.
Ольга подчеркнула, что между ними с Киркоровым очень теплые взаимоотношения. Певица не стала скрывать свои теплые чувства к коллеге по музыкальному цеху, отметив, что считает его своим настоящим другом. Она поделилась, что Киркоров стал первым человеком, который поверил в ее талант и поддержал ее в сложный период, когда недобрые слова и критика со стороны окружающих просто градом сыпалась в ее адрес. По словам Бузовой, именно поддержка Филиппа помогла ей преодолеть трудности и продолжать двигаться вперед в карьере, несмотря на все преграды.
«Я тебя люблю. Я счастлива, что в моей жизни появился ты в свое время, когда все, многие из них даже на этой сцене стоят, говорили не очень лестные слова, ты был первым, есть и будешь, кто сказал: «Не трогайте эту девочку», — сказала Бузова.
Певица от всего сердца поздравила Киркорова с презентацией клипа на его хит «Черная пантера», который стал настоящим событием в музыкальном мире. Ольга отметила, что этот трек не только демонстрирует невероятный талант Филиппа, но и вдохновляет многих поклонников на поиск своего пути в музыке. Она пожелала ему дальнейших успехов и творческого роста, подчеркнув, как важно поддерживать друг друга в индустрии.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Филипп Киркоров раскрыл семейную тайну.
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