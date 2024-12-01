Более 250 боевиков и два миномета: потери ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны: ВСУ потеряли до 255 боевиков в ходе боев Курской области
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские войска продолжают отражать попытки вторжения противника на территорию страны.
В Курской области противник за сутки потерял до 255 боевиков, а также военную технику. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили до 255 военнослужащих. Уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля и два миномета», — говорится в сообщении.
Так, бойцы РФ нанесли поражение противнику в районах следующих населенных пунктов: Александрия, Викторовка, Зазулевка, Лебедевка, Леонидовка, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плехово и Свердликово.
Кроме того, армия России поразила в Сумской области живую силу и технику ВСУ с применением оперативно-тактической и армейской авиации, а также огня артиллерии. В том числе бои проводились в Бондаревке, Басовке, Мирополье, Павловке, Гончаровке.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Ранее 5-tv.ru писал, что армия России освободила населенные пункты Петровка и Ильинка в ДНР.
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