Ситуация в Курской области объединила всю Россию

Ситуация в Курской области объединила Россию и показала, сколько удивительных людей живет в нашей стране. Об этом руководитель исполкома «Общероссийского Народного фронта» Михаил Кузнецов заявил в ходе Международного форума гражданского участия «Мы вместе».

«Это можно было увидеть в Курской области, когда буквально вся страна объединилась для того, чтобы помогать курянам. Ребята ехали со всей страны, наш гуманитарный штаб в Курске работал в три смены. 180 человек без перерыва ни на одну минуту упаковывали, фасовали еду, принимали, потому что порядка 100 тысяч человек оказались без крова, были вынуждены покинуть места своего проживания, огромное количество совершенно героических ребят занимались эвакуацией», — напомнил Кузнецов.

По его словам, Россия всегда объединяется, когда становится трудно. Так случилось и в нынешнем случае.

«Те миллионы удивительных женщин, которые плетут маскировочные сети, что-то шьют. Это очень круто», — заключил Кузнецов.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин вручил премию «Волонтер года» жительнице Курской области.