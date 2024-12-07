Наши бойцы ведут активное наступление на этом участке фронта.

В районе города Курахово и его окрестностях в ДНР идут ожесточенные бои. Бойцы из группировок войск «Центр» и «Юг» рассказали корреспонденту «Известий» Станиславу Григорьеву, как продвигается наступление ВС РФ на этом направлении.

Чтобы преградить пути отхода украинским боевикам, наши военные активно минируют близлежащие территории с помощью наполненных контейнерами со взрывчаткой ракет. Старший лейтенант, командир роты Ян Иванченко отметил, что система реактивной артиллерии, на которой он служит, позволяет минировать все — от дорог и полей до лесопосадок.

«Мне нужно выбрать две точки на карте и произвести залп», — сказал он.

Кроме того, в окрестностях Курахово продолжается «схлопывание» ловушки для украинских боевиков. ВС РФ ведут бои и за поселок Старые Терны. Подразделения противника, расположенные недалеко от этого населенного пункта, оказались почти в полном окружении российских войск. Когда наши бойцы достигнут трассы Курахово — Запорожье, боевики будут вынуждены либо сдаться, либо стоять на своих позициях до конца.

«Вот этот адреналин прямо захватывает. То есть ты прямо на волоске от смерти, но ты идешь вперед, постоянно накатом, накатом, накатом на противника и понимаешь, зачем ты это делаешь!» — сказал сержант ВС РФ, командир отделения Алексей Дубченко.

По словам бойцов, в лесополосах недалеко от Курахово происходят жестокие траншейные стычки. Российский боец с позывным «Акай» рассказал, что в бою приходилось постоянно использовать гранаты, а блиндажи дополнительно укреплялись ловушками и «лисьими норами». Леса в районе населенного пункта превратились в огромную сеть траншей.

«Мы постоянно записываем интервью со штурмовиками, расспрашиваем их о различных подробностях боев. И когда просто слушаешь эти рассказы, не вполне представляешь, через что пришлось пройти этим парням. А вот когда приезжаешь в места, о которых они рассказывают, вот тогда все это доходит до мозга обычного гражданского человека», — рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.