Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по «опорнику» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 31 0

Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по опорнику боевиков ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Националистов вновь застали врасплох.

Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

По координатам наводчика был произведен ракетный удар. После экипаж Ми-28НМ выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) противника. Цель была поражена успешно.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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