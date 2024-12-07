Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по «опорнику» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по опорнику боевиков ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Националистов вновь застали врасплох.
Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
По координатам наводчика был произведен ракетный удар. После экипаж Ми-28НМ выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) противника. Цель была поражена успешно.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 7 дек
- Российские силы освободили населенный пункт Берестки в ДНР
- 7 дек
- Артиллеристы РФ уничтожили минометный расчет ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 7 дек
- «Накатом на противника»: военнослужащие ВС РФ рассказали о боях в районе Курахово
- 6 дек
- Кириенко вручил премию «Торнадо» родным погибшего на СВО мастера по единоборствам
- 6 дек
- «Вклад в победу»: Кириенко обратился к участникам фестиваля «Время выбрало нас»
- 6 дек
- Российские силы освободили Пустынку и Сухие Ялы в ДНР
- 6 дек
- Огнеметчики помогли мотострелкам и уничтожили опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 6 дек
- Российская авиация под покровом ночи уничтожила боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 дек
- Путин вручил премию «Волонтер года» жительнице Курской области
- 5 дек
- Армия России уничтожила два танка Leopard ВСУ в зоне спецоперации
Читайте также
86%
-3.96 106.30
-3.48
Нашли ошибку?