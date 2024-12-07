Новогоднее настроение: в Москву на выходных придут мощные снегопады

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 25 0

Синоптик Тишковец: в Москву на выходных придут мощные снегопады

Не растает даже при плюсе. Москву на выходных завалит снегом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Тема:
Погода

Выпавшие осадки будут сохраняться даже при плюсовой температуре.

В грядущие выходные, 7 и 8 декабря, в Москву придут мощные снегопады. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с aif.ru.

По его словам, всего в выходные дни может выпасть до 30% от месячной нормы осадков. Кроме того, снег сохранится даже при плюсовой температуре.

«Выпавший в выходные снег не растает, даже в случае, если столбики термометров в начале следующей недели поднимутся до нуля или легкого плюса», — подчеркнул Тишковец.

Помимо красоты и новогоднего настроения, снегопад также принесет существенную пользу — снежный покров защитит почву от замерзания.

К вечеру субботы высота снега достигнет трех-шести сантиметров. Ближе к ночи температура воздуха опустится до трех-шести градусов мороза, отмечает специалист.

В воскресенье в столице продолжатся снегопады. Согласно прогнозу, выпадет еще около 12 миллиметров осадков. Однако нового рекорда по уровню выпавшего снега не ожидается.

«До суточного рекорда далекого 1988 года, предположительно, не хватит трех миллиметров», — заключил Евгений.

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