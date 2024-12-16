Экипаж вертолета Ка-52м нанес ракетный удар по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 18 0

Опубликовано видео атаки российского вертолета Ка-52м

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм; Минобороны РФ

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Тема:
Спецоперация

Российские летчики справились с поставленной задачей.

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика. После удара экипаж выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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