Расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация»громят противника в круглосуточном режиме.

Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированный взводный опорный пункт с личным составом и бронетехникой ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

После получения целей расчеты САУ «Акация» выехали на огневые позиции для выполнения огневой задачи, операторы беспилотников скорректировали направление удара. По уточненным координатам расчеты «Акаций» в ходе выполнения боевой задачи быстро и точно отработали по вскрытым разведкой целям.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.