Зима здесь: синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайшую неделю

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В Москве в ближайшие дни ожидается снег и гололедица

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Ждать ли столичным жителям настоящие морозы?

Сильный снегопад, переходящий в мокрый снег и метель, ожидаются в Москве сегодня ближе к вечеру. На дорогах образуется гололедица, поэтому водителям надо быть особенно внимательными.

Снег, по прогнозам синоптиков, будет идти и в другие дни. Ветер порывами усилится до 17 метров в секунду. Притом, что столбик термометра в Москве в ближайшие дни будет колебаться от легкого минуса до нуля, а в Подмосковье — от -5 до +2 градусов.

Самым же холодным днем недели в столичном регионе станет четверг. Температура опустится до -15. Однако уже в пятницу начнется новая оттепель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая погода будет в новогоднюю ночь в Москве. Российскую столицу ждут последствия сильного циклона.

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