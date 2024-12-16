Зима здесь: синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайшую неделю
В Москве в ближайшие дни ожидается снег и гололедица
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru
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Ждать ли столичным жителям настоящие морозы?
Сильный снегопад, переходящий в мокрый снег и метель, ожидаются в Москве сегодня ближе к вечеру. На дорогах образуется гололедица, поэтому водителям надо быть особенно внимательными.
Снег, по прогнозам синоптиков, будет идти и в другие дни. Ветер порывами усилится до 17 метров в секунду. Притом, что столбик термометра в Москве в ближайшие дни будет колебаться от легкого минуса до нуля, а в Подмосковье — от -5 до +2 градусов.
Самым же холодным днем недели в столичном регионе станет четверг. Температура опустится до -15. Однако уже в пятницу начнется новая оттепель.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая погода будет в новогоднюю ночь в Москве. Российскую столицу ждут последствия сильного циклона.
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