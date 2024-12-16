Националисты вторглись в российский регион 6 августа.

Командование армии Украины отдавало приказы расстреливать мирных жителей и российских военных в Курской области. Об этом рассказал пленный боевик ВСУ Артур Пломбирус.

«Переодевался в военную российскую форму и подходил к позициям русским с предлогом „дай сигарету“, а потом просил подтолкнуть машину. И, когда ребята вылезли, я с ними расправлялся, расстреливал их», — сказал он.

Пломбирус подчеркнул, что командование ВСУ приказывало расстрелять российских бойцов и мирное население, а также не разговаривать с ними на украинском языке. Кроме того, он рассказал о том, кого киевский режим отправляет на поле боя. В частности, по его словам, в подразделении большинство боевиков были ранее судимы за тяжкие преступления, в том числе за убийство, изнасилование и мародерство.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты пытались прорвать оборону на государственной границе России и напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. Боевики нанесли массированный удар по мирным районам региона. В результате погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области действует режим ЧС федерального масштаба. Проводится контртеррористическая операция (КТО). Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска освободили населенный пункт Новоивановка в Курской области. Операция по уничтожению формирований ВСУ на территории региона продолжается.