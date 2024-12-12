Операция по уничтожению формирований ВСУ на территории региона продолжается.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские войска освободили населенный пункт Новоивановка в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на данном направлении до 200 боевиков убитыми и ранеными, а также танк, боевую машину пехоты, три миномета, две бронированные машины и четыре автомобиля.
На данном направлении работают подразделения группировки войск «Север».
Атака ВСУ на Курскую область
Украинские националисты пытались прорвать оборону на государственной границе России и напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. Боевики нанесли массированный удар по мирным районам региона. В результате погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области действует режим ЧС федерального масштаба. Проводится контртеррористическая операция (КТО). Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские военные освободили Дарьино и Плехово в Курской области.
- 11 дек
- Военная хитрость: как ВС РФ разгромили иностранных наемников в курском приграничье
- 11 дек
- Российские военные освободили Дарьино и Плехово в Курской области
- 11 дек
- В отдаленные районы Курской области доставили гуманитарную помощь
- 10 дек
- Российские войска бьют по ВСУ в Курской области из «Градов»
- 10 дек
- Настоящий огненный ад: артиллерия России громит опорники ВСУ в курском приграничье
- 9 дек
- Российские военные вытесняют ВСУ из Курского приграничья
- 6 дек
- «Кризисное управление»: Песков объяснил смену губернатора Курской области
- 6 дек
- Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области
- 5 дек
- Ситуация в Курской области объединила всю Россию
- 5 дек
- Путин вручил премию «Волонтер года» жительнице Курской области
Читайте также
80%
3.24 108.56
2.36
Нашли ошибку?