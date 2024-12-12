Российские войска освободили населенный пункт Новоивановка в Курской области

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 26 0

Операция по уничтожению формирований ВСУ на территории региона продолжается.

Российские войска освободили населенный пункт Новоивановка в Курской области

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Тема:
Курская область

Российские войска освободили населенный пункт Новоивановка в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на данном направлении до 200 боевиков убитыми и ранеными, а также танк, боевую машину пехоты, три миномета, две бронированные машины и четыре автомобиля.

На данном направлении работают подразделения группировки войск «Север».

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты пытались прорвать оборону на государственной границе России и напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. Боевики нанесли массированный удар по мирным районам региона. В результате погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области действует режим ЧС федерального масштаба. Проводится контртеррористическая операция (КТО). Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские военные освободили Дарьино и Плехово в Курской области.

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