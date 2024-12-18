Российская авиация уничтожила боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 25 0

Опубликовано видео авиаудара российского Су-34

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Цель поражена, задание выполнено, летчики благополучно вернулись на базу.

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Цели удара уже были известны. Пилоты использовали авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Боевая задача была выполнена и летчики вернулись на аэродром вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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