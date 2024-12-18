Чуть не утопили машины: в Сочи борются с потопом
В Сочи из-за непогоды произошел потоп
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Лызлова; 5-tv.ru
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Сход селевых потоков нарушил железнодорожное сообщение.
Южнее по черноморскому побережью в Сочи сейчас борются с последствиями проливных дождей. Шторм накрыл курорт накануне. Очень быстро вода хлынула на улицы Адлера и Мацесты.
Водители рисковали попросту утопить свои машины. Тревожные сообщения приходили из поселка Дагомыс. Уровень воды в одноименной реке подошел к критической отметке.
Нарушенным оказалось и железнодорожное сообщение. В горных районах прямо на пути сошли два селевых потока. Сейчас движение полностью восстановили.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Анапе приступили к устранению последствий выброса мазута, к которым приступили после кораблекрушения двух танкеров.
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