Чуть не утопили машины: в Сочи борются с потопом

Сход селевых потоков нарушил железнодорожное сообщение.

Южнее по черноморскому побережью в Сочи сейчас борются с последствиями проливных дождей. Шторм накрыл курорт накануне. Очень быстро вода хлынула на улицы Адлера и Мацесты.

Водители рисковали попросту утопить свои машины. Тревожные сообщения приходили из поселка Дагомыс. Уровень воды в одноименной реке подошел к критической отметке.

Нарушенным оказалось и железнодорожное сообщение. В горных районах прямо на пути сошли два селевых потока. Сейчас движение полностью восстановили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Анапе приступили к устранению последствий выброса мазута, к которым приступили после кораблекрушения двух танкеров.