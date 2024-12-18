Огневые точки: российская артиллерия уничтожает позиции ВСУ в Серебрянском лесу

Интенсивные бои сейчас идут в Серебрянском лесу. Противник занял глухую оборону в районе села Торское. Но освобождение этого населенного пункта — дело ближайшего времени, говорят российские военные.

Точными ударами «Градов» они уничтожают огневые позиции ВСУ, технику и живую силу. За работой боевых расчетов нашей артиллерии наблюдал корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

У артиллеристов на краснолиманском направлении сейчас непростая пора. Серебрянское лесничество засыпало снегом, враг затаился, и бои стали позиционными. Операторы дронов ищут огневые точки, реактивщики накрывают их огненным градом.

Наши артиллеристы постоянно запутывают противника, который пока еще держит оборону в районе Торского. Боевые машины «Град» перемещаются вдоль линии фронта по 3-4 раза в день. С этого участка удары они наносить уже больше не будут. Так что гонятся за реактивными системами — затея бесполезная.

Бойцы 25-й общевойсковой армии часто рискуют. На своей боевой машине подъезжают вплотную к линии соприкосновения. Нередко приходится работать под танковым обстрелом.

«Близко находились. Было пять пристрелочных, а потом начал работать танк. Прилет первый пришел. Нам корректировку давали, мы еще раз отработали пять штук, танк поближе начал прилеты давать. Уже когда собрались, выезжали, сзади еще было два прилета», — говорит командир боевой машины с позывным «Капрал».

В такие моменты приходится быстро маневрировать даже по очень вязкому грунту. Водитель с позывным «Молодой» уже освоился в Серебрянском лесу. Опыт вождения большой — за рулем около 40 лет. Перед тем, как пришел на службу, работал водителем автобуса.

«На автобусе наш женский персонал повез, как я сейчас здесь езжу, чтобы дроны меня не настигли, они бы меня поблагодарили. Тут по буграм — как можно скорее проехать, под дронами чтобы не светиться», — говорит водитель боевой машины с позывным «Молодой».

Зарядка РСЗО «Град» — это довольно трудоемкий процесс. Один снаряд весит почти 100 килограммов, а заряжать его приходится вручную. Из-за того, что интенсивность работы артиллерии в Серебрянском лесу растет постоянно, делать это приходится не меньше десяти раз в день.

В 25-й армии много внимания уделяют и маскировке. Постоянно модернизируют укрытия, а также системы защиты боевых машин. На кабину крепят дополнительные стальные листы, собирают антидроновые сети, под которыми удобно маскировать самодельные системы РЭБ.

«У нас была собрана и установлена система РЭБ „Ирбис“. РЭБ производят ребята с нашего полка. Сами инженеры. У ребят у всех образование есть, они инженеры. Просто на своем опыте пришли и начали проявлять разумную инициативу, которая помогает нам выполнять боевые задачи», — говорит командир реактивной артиллерийской батареи с позывным «Гиря».

Инициативность и находчивость помогают бойцам удерживать фронт в Кременских лесах. Наша армия уже в Тернах и на подходе к Торскому, там противник сидит в глухой обороне. Но скоро, похоже, будет вынужден отступать.