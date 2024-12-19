Президент все слышит: что менялось в жизни россиян после обращения на «Прямую линию»

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Путин начал прямую линию, совмещенную с большой пресс-конференцией

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

Такие мероприятия стали возможностью и для жителей, и для целых регионов подсветить проблемные точки и ускорить решение многих проблем.

В 2023 году на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным поступило более двух миллионов вопросов. Колл-центры принимали до 50 тысяч обращений в сутки.

Выступая в Гостином дворе, Владимир Путин за четыре часа и четыре минуты ответил на 67 вопросов россиян. Одной из самых важных стала тема второй волны мобилизации. Глава государства заявил, что она не потребуется. Так и случилось. С начала этого года добровольные контракты на военную службу подписали более 430 тысяч человек.

В конце прошлого года президент также сказал, что реальная зарплата в стране вырастет в среднем на 8% с учетом инфляции. Прогноз совпал с ожиданиями. По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, рост зарплат составил в текущем году те самые 8%.

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Россиян также очень волновал вопрос, почему выросли цены на куриные яйца. Ситуация улучшится, пообещал президент. После чего было принято решение отменить таможенные пошлины на ввоз в Россию одного миллиарда двухсот миллионов куриных яиц. Правила действовали до конца июля. Цены начали снижаться.

Был также задан вопрос о слишком большом количестве различных версий школьных учебников по истории, на что президент заявил, что нам нужен государственный вариант. Но при этом отметил, что учебники должны быть правдивыми, а не обслуживать чьи-то интересы. И такие уже начали появляться.

Безусловно, форматы «Прямой линии» и «Большой пресс-конференции» стали возможностью и для отдельных жителей, и для целых регионов подсветить проблемные точки и ускорить решение многих проблем. После такого диалога с президентом принимались судьбоносные решения, которые заставили под другим углом посмотреть на ситуацию.

Среди таких знаковых стало, к примеру, обращение из Пскова в 2021-м году. Дозвонившийся житель сообщил о проблемах с питьевой водой в городе. Владимир Путин поручил правительству и местным властям экстренно принять меры. Результат — масштабная модернизация оборудования станции. Сейчас в каждый дом поступает чистая вода, которая соответствует всем нормам.

А в 2009 году школьница из деревни Омской области рассказала, что в кабинете информатики установлено всего три компьютера, и заниматься всем на них невозможно. Через месяц в образовательное учреждение поступило полтора десятка ноутбуков.

Еще одно обращение, которое в итоге помогло тысячам пациентам больниц и их родным, прозвучало во время «Прямой линии» 2016 года. Тогда было предложено пересмотреть возможность пребывания близких рядом с ребенком, который оказался в палате интенсивной терапии. Раньше доступ в такие отделения был закрыт. Но по поручению президента Минздрав пересмотрел правила посещения и разрешил родителям находиться рядом с детьми.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным
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