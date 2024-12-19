«Это уважение»: на дне рождения канцлера ФРГ Шредера выступал Кубанский казачий хор

Российские исполнители стали единственными, кто пел на немецком языке. Даже национальные коллективы Германии выступали неожиданно на английском.

На праздновании дня рождения бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера выступал Кубанский казачий хор, который пел на немецком языке. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

Российский лидер вспомнил, что во время концерта, посвященного дню рождения Шредера, все выступления были на английском языке. Однако именно российские исполнители, которые приехали как раз вместе с Путиным, пели по-немецки.

«Более того, для меня было полной неожиданностью. Я у них спросил: «Откуда вы это знаете?». А они мне сказали: «Из уважения к немцам, из уважения к нашим хозяевам и принимающей стороне мы выучили по дороге и пели на немецком языке, в том числе и песни этого региона, где мы находились», — рассказал глава государства.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

«Итоги года» в 2024-м объединяют прямую линию Владимира Путина и его большую пресс-конференцию. Всего поступило около двух миллионов обращений от жителей РФ.

При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.

Также на мероприятии присутствуют представители СМИ, в том числе из других стран.

Смотрите трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» на Пятом канале.