Глава государства подчеркнул, что все обещания по поводу выплат будут выполнены в полном объеме.

Российские бойцы в обязательном порядке получат вознаграждение за подбитую и уничтоженную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую Киеву поставляет Запад. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе подведения «Итогов года».

«Это все будет сделано. Даже сомнений быть в этом не должно ни у кого. Все будет сделано», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что сейчас количество подбитой бронетехники противника в Курской области превысило ту, что была уничтожена российскими военными за весь прошлый год в зоне спецоперации.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ. Одновременно Запад поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин на прямой линии развернул знамя морпехов Тихоокеанского флота.