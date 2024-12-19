Путин о награждении российских бойцов за подбитую технику ВСУ: «Сомнений быть не должно»
Путин заявил, что российских бойцов наградят за подбитую технику ВСУ
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; 5-tv.ru
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Глава государства подчеркнул, что все обещания по поводу выплат будут выполнены в полном объеме.
Российские бойцы в обязательном порядке получат вознаграждение за подбитую и уничтоженную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую Киеву поставляет Запад. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе подведения «Итогов года».
«Это все будет сделано. Даже сомнений быть в этом не должно ни у кого. Все будет сделано», — подчеркнул российский лидер.
Путин отметил, что сейчас количество подбитой бронетехники противника в Курской области превысило ту, что была уничтожена российскими военными за весь прошлый год в зоне спецоперации.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Коллективный Запад во главе с США назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ. Одновременно Запад поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин на прямой линии развернул знамя морпехов Тихоокеанского флота.
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