Путин о возможных поставках американских систем ПВО Киеву: «На Украине есть с кем разговаривать»
Путин: мы наших ребят на Украине попросим рассказать о ПВО THAAD
Фото: www.globallookpress.com/US Army
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Незалежной много людей, которые мечтают избавить свою страну от неонацистского режима.
Если США передадут Украине систему ПВО THAAD, Россия сможет узнать, что в ней нового. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов 2024 года».
Говоря о западных поставках современного вооружения киевском режиму, глава государства подчеркнул, что в этом нет проблемы.
«Пусть поставят, а мы наших ребят на Украине попросим, чтобы они нам подсказали, какие там есть современные ценные для нас решения», — заявил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что на Украине есть люди, которые мечтают избавить страну от неонацистского режима.
«Нам есть с кем разговаривать на Украине», — отметил президент РФ.
Американский мобильный наземный противоракетный комплекс THAAD был принят на вооружение в 2008 году. Максимальная дальность — 200 километров. Системы THAAD размещены в Южной Корее для защиты от ракетной угрозы КНДР, а также в Румынии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что присылают в подарок Владимиру Путину бойцы из зоны СВО.
- 19 дек
- Путин объяснил, почему Зеленского нельзя считать легитимным президентом
- 19 дек
- Путин: в ситуации с YouTube больше вопросов к платформе, а не к России
- 19 дек
- Путин: Россия готова вести переговоры с любым легитимным лидером Украины
- 19 дек
- «Чувствуют себя частью»: Путин рассказал про русских, желающих вернуться
- 19 дек
- Путин назвал РФ и КНР странами, больше всего пострадавшими во Второй Мировой
- 19 дек
- «Вам хочется»: Путин опроверг поражение России в Сирии после ухода Асада
- 19 дек
- Путин назвал способы снизить число мигрантов в РФ для решения «острого вопроса»
- 19 дек
- Путин: в России проживает даже больше украинцев, что на самой Украине
- 19 дек
- «Слухи сильно преувеличены»: Путин процитировал Марка Твена, комментируя мнимую слабость России
- 19 дек
- «Посмотрим, что будет»: Путин рассказал о создании «Орешника» и предложил Западу устроить «дуэль»
Читайте также
85%
-0.22 108.51
0.17
Нашли ошибку?