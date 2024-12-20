Идем гулять: какой будет погода в новогоднюю ночь в Петербурге

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В Москве и Петербурге ожидается комфортная погода в новогоднюю ночь

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

В Северной столице, по прогнозам, возможны небольшие осадки.

Новогодняя ночь в Петербурге обещает комфортную для прогулок погоду. Согласно прогнозам, ожидается в районе ноля — минус двух. Не исключены небольшие осадки.

А москвичей ждет легкий морозец. Температура опустится до минус пяти, но уже в первый день 2025 года в столицу вернется оттепель.

Примерно такая же метеокартина будет на всей территории Центральной России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что погода в Москве в конце декабря будет в первую очередь зависеть от циклона. Он накроет Москву в последние пять дней уходящего года. Температура воздуха в этот период будет варьироваться от минус пяти до минус десяти градусов, а улицы столицы покроет снегом.

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Идем гулять: какой будет погода в новогоднюю ночь в Петербурге

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