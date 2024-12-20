СК РФ возбудил уголовное дело в отношении наемницы ВСУ из Дании

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 31 0

Аннабель Йоргенсен принимала участие во вторжении украинских боевиков в Курскую область.

СК России возбуждено уголовное дело в отношении гражданки Королевства Дания

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Курская область

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении гражданки Дании Аннабель Йоргенсен, которая участвовала во вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Совместно с иными представителями наемнических вооруженных формирований Украины в ноябре 2024 года она незаконно пересекла Государственную границу Российской Федерации и вторглась на территорию Курской области», — говорится в сообщении ведомства.

Наемница не только незаконно пересекла российскую госграницу вместе с украинскими боевиками, но и принимала участие в преступлениях против мирных граждан Курской области.

Гражданка Дании Аннабель Йоргенсен. Фото: Telegram/Следком/sledcom_press

Йоргенсен подозревают в наемничестве и терроризме. По одной статье ей грозит до 20 лет лишения свободы, по другой — до 15 лет. Сейчас ведется розыск Йоргенсен и ее сообщников.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты пытались прорвать оборону на государственной границе России и напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. Боевики нанесли массированный удар по мирным районам региона. В результате погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области действует режим ЧС федерального масштаба. Проводится контртеррористическая операция (КТО). Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что среди наемников на Украине много русофобов.

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