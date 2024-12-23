В Москве спрогнозировали потепление и гололедицу

В области может быть чуть холоднее.

Облачно, небольшие осадки, гололедица и до +1 градуса ожидает москвичей в понедельник, 23 декабря. Прогноз размещен на сайте Гидрометцентра России.

По данным специалистов, температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от –1 до +1 градуса. Ночью же столбики термометров, как ожидается, опустятся до –2.

В области в дневное время обещают от –3 до +2 градусов. Ночью температура в Подмосковье может снизиться уже до –3.

Ранее 5-tv.ru писал, что больше 20 человек пострадали за последние дни в Петербурге из-за гололедицы. Дороги и тротуары покрылись ледяной коркой.

Также сообщалось, какая погода будет в новогоднюю ночь в Москве.