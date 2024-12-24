Более 200 боевиков и станция РЭБ: успехи армии РФ в курском приграничье

Войска России продолжат вытеснять противника с территории страны.

Вооруженные силы России за сутки ликвидировали более 200 боевиков армии Украины в курском приграничье. О ходе вытеснения противника с территории РФ сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина, станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей», — говорится в сообщении.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали десятки человек.

Сейчас на территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба. Проводится контртеррористическая операция (КТО). Выдворение боевиков с российской территории продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что войска РФ нанесли удары по военным аэродромам и складам ВСУ.