Школьники Курской области поздравили бойцов Северной группировки с Новым годом
Мотострелки бригады из Мурманской области передали ребятам сладкие подарки и написали совместное письмо.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Поддержать наших защитников из группировки войск «Север» решили ученики школ Курской области.
В преддверии новогодних праздников первоклассники подготовили для военнослужащих рисунки, а ученики кадетского класса написали письма, в которых поделились теплыми пожеланиями в адрес бойцов.
«Пожелала солдатам доброго здоровья, терпения, сил. Пожелала, чтобы у них не стало невыполнимым поскорее встретиться со своими родными, обнять их», — делится Вера.
«Я думаю, что очень им понравится мой рисунок, и они будут очень рады», — рассказала первоклассница София.
В свою очередь военнослужащие поздравили с наступающим Новым годом школьников. Мотострелки бригады из Мурманской области передали ребятам сладкие подарки и написали совместное письмо со словами благодарности.
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