Школьники Курской области поздравили бойцов Северной группировки с Новым годом

Поддержать наших защитников из группировки войск «Север» решили ученики школ Курской области.

В преддверии новогодних праздников первоклассники подготовили для военнослужащих рисунки, а ученики кадетского класса написали письма, в которых поделились теплыми пожеланиями в адрес бойцов.

«Пожелала солдатам доброго здоровья, терпения, сил. Пожелала, чтобы у них не стало невыполнимым поскорее встретиться со своими родными, обнять их», — делится Вера.

«Я думаю, что очень им понравится мой рисунок, и они будут очень рады», — рассказала первоклассница София.

В свою очередь военнослужащие поздравили с наступающим Новым годом школьников. Мотострелки бригады из Мурманской области передали ребятам сладкие подарки и написали совместное письмо со словами благодарности.