Предыдущий год был полон сюрпризов, но наступивший обещает быть еще более ярким, ведь Змея-2025 не дремлет.

Телеведущая Люси Пылаева отметила, что прошедший год был не то, чтобы идеальным. Она пожелала, чтобы Новый 2025 год выдался в разы лучше, и чтобы все мечты и желания, зародившиеся в нем, были непременно воплощены! Причем, за короткий срок.

«Я желаю вам прекрасного Нового года, и чтобы этот Новый год был лучше, чем тот. И чтобы в этом Новом году ваши мечты и желания сбывались мгновенно! С Новым годом!» — заключила телеведущая.

Для Люси прошедший год выдался очень продуктивным — она смогла выйти на новый уровень и освоить профессию телеведущей. Ее коллега, Ольга Бузова, заявила, что 2025 год проведет в качестве свободной девушки. Достойного кандидата на роль возлюбленного нет, а на федеральном канале певица рассказала, что воспринимает Олега Майами, лишь как творческую личность и близкого друга.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Курбана Омарова Валерия посмеялась над его привычками.