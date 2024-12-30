«Лучше, чем тот!» — Пылаева пожелала мгновенного исполнения желаний в Новом году
Люся Пылаева уверена, что Новый 2025 год будет лучше предыдущего
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Предыдущий год был полон сюрпризов, но наступивший обещает быть еще более ярким, ведь Змея-2025 не дремлет.
Телеведущая Люси Пылаева отметила, что прошедший год был не то, чтобы идеальным. Она пожелала, чтобы Новый 2025 год выдался в разы лучше, и чтобы все мечты и желания, зародившиеся в нем, были непременно воплощены! Причем, за короткий срок.
«Я желаю вам прекрасного Нового года, и чтобы этот Новый год был лучше, чем тот. И чтобы в этом Новом году ваши мечты и желания сбывались мгновенно! С Новым годом!» — заключила телеведущая.
Для Люси прошедший год выдался очень продуктивным — она смогла выйти на новый уровень и освоить профессию телеведущей. Ее коллега, Ольга Бузова, заявила, что 2025 год проведет в качестве свободной девушки. Достойного кандидата на роль возлюбленного нет, а на федеральном канале певица рассказала, что воспринимает Олега Майами, лишь как творческую личность и близкого друга.
Ранее 5-tv.ru писал, что жена Курбана Омарова Валерия посмеялась над его привычками.
- 28 дек
- «Много раз обжигались»: Ольга Бузова ответила на слухи о романе с Майами
- 25 дек
- «Прекрасное время для женщины»: Ольга Бузова готовится к беременности
- 18 дек
- Белки и вода: Ольга Бузова села на жесткую диету в ответ на слухи о беременности
- 18 дек
- Возраст не помеха: кто из знаменитостей решился завести ребенка после 40 лет
- 15 дек
- «Просто куколка»: Бузова оценила внешность Погребняк после операций у Хайдарова
- 11 дек
- «Давайте будем честными»: Бородина раскритиковала песни Бузовой
- 6 дек
- Звездные капризы: какие безумные вещи артисты требуют на концертах
- 3 дек
- Бузова о чувствах к Майами: «Отношусь к этому как к чему-то очень священному»
- 1 дек
- «Оля, завязывай»: Айза уличила Бузову в попытке привлечь к себе внимание
- 30 нояб
- Бузова: «Как отказать Киркорову? Он проклянет!»
Читайте также
85%
1.15 106.10
0.15
Нашли ошибку?