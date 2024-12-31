Бойцы РФ в тыловом районе зоны СВО украсили блиндажи и казармы к Новому году

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 34 0

Военнослужащие установили елки, развесили гирлянды и письма с поздравлениями от школьников и студентов со всей страны.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Военнослужащие общевойсковой армии группировки войск «Запад», находящиеся в тыловом районе зоны проведения спецоперации, подготовили блиндажи и казармы к Новому году. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Бойцы украсили свои места проживания гирляндами, установили елки. А еще развесили открытки и письма с поздравлениями, которые присылали им школьники и студенты из разных уголков страны, таким образом поблагодарив их за поддержку.

Приближаются праздники, но боевые задачи не ждут боя курантов. Однако и создание атмосферы Нового года — важно. Как отмечают сами военные, такой антураж помогает сохранять веру в лучшее и укрепляет дух. Ощущение близости к соотечественникам дает силы для продолжения самоотверженной службы.

«Мы украшаем свои помещения, в которых проживаем, и рабочие места, где несем службу… Новый год — это один из самых любимых праздников всех россиян. Когда наши семьи украшают у себя дома, а мы здесь, эта взаимосвязь пронизывает через расстояния, и мы представляем, что также дома наряжаем елку вместе со своей семьей», — поделился старшина Мечислав.

По словам военнослужащего, защищать близких — главная задача для него и его боевых товарищей. Зная о мире и благополучии в домах своих родных, солдаты спокойно выполняют указания военачальников, обретают уверенность в завтрашнем дне. И в победе.

Ранее, писал 5-tv.ru, Россия вернула 150 военнослужащих в рамках обмена пленными с Украиной.

Тема:
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Бойцы РФ в тыловом районе зоны СВО украсили блиндажи и казармы к Новому году

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